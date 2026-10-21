T.C. SAKARYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sistemde kayıtlı adresinize tebligat çıkarılmış ancak tarafınıza ulaşılamamış olup, Müteveffa Ali EROĞLU tarafından düzenlettirilen Sakarya 2. Noterliğinin 15/11/2019 tarih 33197 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklindeki Vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere duruşma günü 01/12/2026 günü saat 10:35'de bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur. 29/09/2026