T.C. SAKARYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Hazine vekili tarafından açılan GAİPLİK davasının yapılan duruşmasında verilen ara kararı uyarınca,

Sakarya ili Adapazarı İlçesi Sakarya Mahallesi 5652 Ada 20 Parsel ( Eski 502 Ada 40 Parsel ) numaralı taşınmazın hissedarı olan Numan oğlu Mustafa adına Sakarya 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/236 Esas, 2015/385 Karar sayılı ilamı ile kayyım atanmasından itibaren mal varlığının 10 yılı aşkın süredir kayyım eli ile yönetildiği, M.K.nun 588. maddesine göre sağ olup olmadığı bilinemeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona düşen miras payının 10 yıl resmen yönetilirse hazinenin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verileceğinin düzenlendiği bildirilerek M.K. ilgili maddeleri uyarınca NUMAN OĞLU MUSTAFA'nın GAİPLİĞİNE karar verilmesi istenmekte olduğundan, iş bu ilan tarihinden itibaren 6 AY İÇİNDE gaibin adresini bildirmediği, gaibi tanıyanlarca gaibin adresi veya tespite yarayan bilgiler verilmediği ve gaip kişinin hakimliğimize müracaat etmediği takdirde NUMAN OĞLU MUSTAFA'nın GAİPLİĞİNE KARAR VERİLECEĞİ tüm ilgili kişilere ilanen tebliğ olunur. 21.10.2026