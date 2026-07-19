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T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

20-07-2026 00.00
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T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

2026/193 TLMT.

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/193 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu tamamı borçlu adına kayıtlı Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Yahyalar Mahallesi, 3430 ada, 359 parsel zemin kat 5 nolu BB dokkün vasfında taşınmaz

Adresi : Semerciler Mahallesi, Yeğenler Caddesi, No:60 Adapazarı / SAKARYA

Yüzölçümü : 98,24 m2

Arsa Payı : 164/328

İmar Durumu : ‘Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Konut

Alanında ve yolda kalmakta olup, E=1.05, Yençok=10.00 m. yapılaşma koşullarına tabidir.

Taşınmazın yapı ruhsatı 25.01.2022 tarihli olup, 08.03.2024 tarihli Yapı kullanma izin belgesi

mevcuttur.’denmektedir.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: dosyasında ve tapu takyidatında

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:27

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:27

 

17/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02512716