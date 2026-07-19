T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ
T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ
2026/193 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/193 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu tamamı borçlu adına kayıtlı Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Yahyalar Mahallesi, 3430 ada, 359 parsel zemin kat 5 nolu BB dokkün vasfında taşınmaz
Adresi : Semerciler Mahallesi, Yeğenler Caddesi, No:60 Adapazarı / SAKARYA
Yüzölçümü : 98,24 m2
Arsa Payı : 164/328
İmar Durumu : ‘Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Konut
Alanında ve yolda kalmakta olup, E=1.05, Yençok=10.00 m. yapılaşma koşullarına tabidir.
Taşınmazın yapı ruhsatı 25.01.2022 tarihli olup, 08.03.2024 tarihli Yapı kullanma izin belgesi
mevcuttur.’denmektedir.
Kıymeti : 7.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: dosyasında ve tapu takyidatında
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:27
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:27
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:27
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:27
17/07/2026
(İİK m.114 ve m.126)
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