T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/193 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu tamamı borçlu adına kayıtlı Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Yahyalar Mahallesi, 3430 ada, 359 parsel zemin kat 5 nolu BB dokkün vasfında taşınmaz

Adresi : Semerciler Mahallesi, Yeğenler Caddesi, No:60 Adapazarı / SAKARYA

Yüzölçümü : 98,24 m2

Arsa Payı : 164/328

İmar Durumu : ‘Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Konut

Alanında ve yolda kalmakta olup, E=1.05, Yençok=10.00 m. yapılaşma koşullarına tabidir.

Taşınmazın yapı ruhsatı 25.01.2022 tarihli olup, 08.03.2024 tarihli Yapı kullanma izin belgesi

mevcuttur.’denmektedir.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: dosyasında ve tapu takyidatında

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:27

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:27

17/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.