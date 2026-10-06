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T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

07-10-2026 00.00
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T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

2026/9880 ESAS

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9880 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu; tapuda 1/1 hisse oranında borçlu adına kayıtlı olan; Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, ana taşınmaz yüz ölçümü 9.316,39 m2, BB yüzölçümü 125,69 m2, 6500 Ada, 1 parselde, 8000/931639 arsa payına sahip, D1 Blok, Zemin Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken;

Adresi : Bahse Konu Taşınmazın Açık Adresi, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 6500 Ada, 1 Nolu Parsel, D1 Blok, Zemin Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Adapazarı / SAKARYA

Yüzölçümü : 125,69 m2

Arsa Payı : 8000/931639

İmar Durumu : dosyasında

Kıymeti : 5.341.825,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: dosyasında

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 13:42

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 13:42

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02563267