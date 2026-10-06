T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ
T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ
2026/9880 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9880 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu; tapuda 1/1 hisse oranında borçlu adına kayıtlı olan; Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, ana taşınmaz yüz ölçümü 9.316,39 m2, BB yüzölçümü 125,69 m2, 6500 Ada, 1 parselde, 8000/931639 arsa payına sahip, D1 Blok, Zemin Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken;
Adresi : Bahse Konu Taşınmazın Açık Adresi, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 6500 Ada, 1 Nolu Parsel, D1 Blok, Zemin Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Adapazarı / SAKARYA
Yüzölçümü : 125,69 m2
Arsa Payı : 8000/931639
İmar Durumu : dosyasında
Kıymeti : 5.341.825,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: dosyasında
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 13:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 13:42
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 13:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 13:42
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.