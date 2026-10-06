T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9880 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu; tapuda 1/1 hisse oranında borçlu adına kayıtlı olan; Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, ana taşınmaz yüz ölçümü 9.316,39 m2, BB yüzölçümü 125,69 m2, 6500 Ada, 1 parselde, 8000/931639 arsa payına sahip, D1 Blok, Zemin Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken;

Adresi : Bahse Konu Taşınmazın Açık Adresi, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 6500 Ada, 1 Nolu Parsel, D1 Blok, Zemin Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Adapazarı / SAKARYA

Yüzölçümü : 125,69 m2

Arsa Payı : 8000/931639

İmar Durumu : dosyasında

Kıymeti : 5.341.825,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: dosyasında

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 13:42

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 13:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.