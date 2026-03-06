T.C. SAKARYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

MÜSLÜM KEÇELİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AHMET KEÇELİ'nin kendisinden haber alınamadığından bahisle, M.K'nun 33.maddesi gereğince gaipliğine karar verilmesini talep ve dava edilmekle, AHMET KEÇELİ hakkında bilgisi olan kimselerin mahkememizin 2024/1067 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilan olunur. 20.02.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 34373211206

ADI SOYADI : AHMET KEÇELİ

BABA ADI : MUSTAFA

ANA ADI : AYŞE FATMA

DOĞUM TARİHİ : 20/05/1959

DOĞUM YERİ : KANGAL

İKAMETGAH ADRESİ : Esenboğa Yolu Reabilitasyon Merkezi Küme Evlerı Saray Cumhuriyet Mah. No:164 . Pursaklar/ ANKARA