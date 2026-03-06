T.C. SAKARYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
GAİPLİK İLANI
20.02.2026
Sayı : 2024/1067 Esas
Konu : AHMET KEÇELİ İLE İLGİLİ GAİPLİK İLANI
MÜSLÜM KEÇELİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AHMET KEÇELİ'nin kendisinden haber alınamadığından bahisle, M.K'nun 33.maddesi gereğince gaipliğine karar verilmesini talep ve dava edilmekle, AHMET KEÇELİ hakkında bilgisi olan kimselerin mahkememizin 2024/1067 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilan olunur. 20.02.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 34373211206
ADI SOYADI : AHMET KEÇELİ
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : AYŞE FATMA
DOĞUM TARİHİ : 20/05/1959
DOĞUM YERİ : KANGAL
İKAMETGAH ADRESİ : Esenboğa Yolu Reabilitasyon Merkezi Küme Evlerı Saray Cumhuriyet Mah. No:164 . Pursaklar/ ANKARA