T.C. SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR : RUHİ KARA-ROZEBOTTELSTR 4 VENLO 5925- GC 9938 HOLLANDA KRALLIĞI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;



Dava dilekçesinde; (Adapazarı-Hendek) Ayrım-Akyazı İl Yolu Kamulaştırma Planı 2+733,78-7+800,00 arası kapsam daraltma yol inşaat ve emniyet sahası içerisinde kalan 01/02/2024 tarih ve 22 sayılı kamu yararı kararına istinaden Sakarya İli, Erenler İlçesi, Kamışlı Mahallesi, 368 parselde kayıtlı bulunan 5720,00 m²'lik taşınmazın 1.118,08 m²'lik kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 Sayılı Yasa ile değişik 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ile davacı idare adına yola terkini ve tescili talep edilmiştir.



Mahkememizce 16/05/2025 tarihinde dava konusu taşınmaz üzerinde keşif icra edilmiş,bilirkişi heyetinden taşınmazın değerinin tespiti için rapor aldırılmıştır. 24/06/2026 tarihli bilirkişi raporunda; Sakarya İli, Erenler İlçesi, Kamışlı Mahallesi 368 parsel sayılı taşınmazın 1118,08 m²'lik alanı Kamulaştırma Alanı içinde kalmakta olup, dava tarihi (24/03/2025) itibari ile taşınmazın Kamulaştırma Alanı içinde kalan alanı için 3.864.811,24 TL bedel takdir edilmiştir. Taşınmazın tapu kaydına göre kamulaştırma bedelinin Ruhi Kara hissesine isabet eden miktar 966.202,81TL 'dir.



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Durusma Günü: 02/06/2026 günü saat: 09:58'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.