T.C. SAKARYA 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı FADİ AL-ŞEYH AHMED AL-NAKŞİBENDİ tarafından davalı RAGHID AROUD aleyhine açılan boşanma davasında tüm araştırmalara rağmen davalının açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ve davacı vekili tarafından sunulan 16/06/2026 tarihli istinaf dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Mahkememizin 2026/472 Esas 2026/311 Karar ve 11/06/2026 tarihli ilamında,

1-Davanın HMK 119 gereğince DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,

2-Dosya adli yardımlı olduğundan Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 732,00-TL karar ve ilam harcı ile 732,00-TL başvurma harcının davacıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

3-Suçüstü ödeneğinden karşılanan 1.645,00-TL yargılama giderinin davacıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

Yasa yolu açık olmak üzere (Kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize gönderilmek üzere diğer bir mahkemeye verilecek bir dilekçe ile istinaf yoluna müracaat edilebileceği, incelemenin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince yapılacağı) dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda karar verildi.11/06/2026

Davacı vekili 16/06/2026 tarihli dilekçesi ile Sakarya 4. Aile Mahkemesi'nin 11.06.2026 tarihli, 2025/472 Esas ve 2026/311 Karar sayılı usulden ret (davanın açılmamış sayılması) kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasına ve davanın esasına girilerek yargılamaya devam edilmesi için dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ile tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.