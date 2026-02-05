T.C. SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI: NİSH GYO İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DAHİLİ DAVALI: SAKARYA DEFTERDARLIĞI

DAVALI: İsmail Oğlu Yusuf

Davacı tarafından ‘’Sakarya ili, Serdivan ilçesi, Serdivan Mahallesi 1467 ada 15 parseli satın aldığını, taşınmazda İsmail Oğlu Yusuf İsimli bir kişinin daha 1.008 m²lik kısmının maliki olarak görüldüğünü, ancak bu kişinin tanınmadığı iddia ederek, dava konu taşınmazda İsmail Oğlu Yusuf isimli şahıs adına olan 1.008 m2 'lik kısmın tapu kaydının iptali ile davacı adına tescili talep etmiş olmakla iktisap şartlarının gerçekleşmediği yönünde itirazı olanların veya taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde yukarıda mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyamıza yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.19/11/2025