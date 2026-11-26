DAVACILAR:

1- ESİN GÜVEN

2- NİLGÜN SEVDİN

DAVALI : 1- ALİYE ATAY

2- ALPAY SEÇER

3- ARZU TOKER

4- ASUMAN BOSTANCI

5- BEHİYE PİŞKİN

6- CANAN YILDIRIM

7- CEVDET KARTAL

8- DURMUŞ ALİ SERT

9- ERCAN ATAY

10- ERSEL SEÇER

11- FATMA AKDUMAN

12- FATMA GÜL

13- FATMA ÜR

14- FURKAN DOĞRU

15- GÖKHAN SEÇER - KOMMUNİSTİÇESKAYA CAD. 22/73 UFA 9831 BAŞKÜRDİSTAN RUSYA

16- HAMİT SERT

17- HEDİYE YAPAN

18- HÜSEYİN ESENDEMİR

19- KADRİYE DOĞRU

20- KAMURAN OLGUN

21- KIYMET ÖLMEZ

22- MELEK AKCAN

23- MİHRİBAN GÜL

24- MÜBERRA ÖZDİL

25- MÜZEYYEN KABİL

26- NECDET KARTAL

27- NERMİN BİRKAN

28- NEZAHAT KONTAŞ

29- NURCAN ATAY

30- ORHAN KARTAL

31- ÖMER DOĞRU

32- SERHAT YAVUZ

33- SEVİM ZÜMRÜTOVA

34- TALAT EROL

35- ÜMİT SERT

Mahkememizde görülmekte olan ve aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılaması neticesinde;

Davalı Gökhan Seçer için mahkememize bildirilen adreslere dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 19/01/2027 günü saat: 10:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu; dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.