T.C. SAKARYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile SAKARYA DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizin 2025/123 esas sayılı davasında davacı Hazine, Sakarya ili Serdivan İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 2470 ada 70 parsel sayılı taşınmazda malik olan Halil oğlu Süleyman'ın malvarlığını 10 yıldan fazla süre ile resmen yönettiğini ve anılan kişinin gaipliğine karar verilerek malvarlığının hazineye devrini istemiştir.

Bu nedenle Halil oğlu Süleyman hakkında bilgisi olan ve/veya mirasçısı olan ve/veya mirasında üstün hak sahibi olan kişilerin ilk ilan tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde Mahkememize başvurmaları ihtar ve ilan olunur.06.11.2025