T.C. SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Davacı : DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Vekili : Av.YUSUF TUĞCU

Davalı : 1- MUHSİN ANGIL

Vekili : Av.MEHMET EMİN GÜNDÜZ

Davalılar : 2- ARİFE DURSAVAŞ

3- BAHRİYE ANGIL

4- MUSA ANGIL

Dosya davalısı Musa ANGIL hakkında ilk derece mahkemesi tarafından yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan;

Göynük 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/261 E - 2024/186 K sayılı kararı ile görülerek karara bağlanan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında tarafların istinaf yoluna başvurması üzerine Dairemize gönderilen dosyada yapılan inceleme sonucunda Dairemizin 09.03.2026 tarihli kararı ile; "davacı idare vekilinin ve davalı Muhsin Angıl vekili Av.Mehmet Emin Gündüz'ün istinaf itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun hükme yönelik yapılan istinaf başvurusunun HMK 353/1-b/1 bendi uyarınca Esastan Reddine...," dair karar verilmiş olup; bedel yönünden İlanen Tebligatın yayınlanan gününden itibaren 2 hafta içinde başvurulduğunda Yargıtay nezdinde Temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.

Dairemiz 09.03.2026 tarihli karara karşı davacı kurum DSİ vekilince Temyiz Başvurusunda bulunulmuş olup 10.04.2026 tarihli Temyiz Başvuru Dilekçesi ile özetle; kamulaştırma bedeline işletilen faiz oranı ve faiz başlangıç tarihine, münavebe hesabına, kapitalizasyon faizine, belirlenen %20 objektif değer artışı uygulamasına ve tespit edilen m² birim fiyatına itiraz ettiklerini, Bölge Adliye Mahkemesi kararının lehlerine olacak şekilde bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.13.04.2026