T.C. SAKARYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan, şüpheli Mustafa ve Lülüfer oğlu, Ankara 29/12/1991 doğumlu ERDİ DÜZGÜN hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 08/12/2025 tarih, 2025/39715 soruşturma ve 2025/1228 karar sayılı kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı ile 5 yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine, 1 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine ve tedaviye tabi tutulmasına, erteleme süresi içerisinde yıl içerisinde madde kullanıp kullanmadığının tespiti için en az iki kere ilgili kuruma sevk edileceğinin ihtarına , erteleme süresi boyunca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması veya uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması halinde hakkında müsnet suçtan kamu davası açılacağı hususunun ihtarına , erteleme süresi içinde belirtilen yükümlülüklere uygun davranılması halinde CMK'nın 171/4 maddesi uyarınca kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verileceğinin ihtarına, kararın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde yetkili ve görevli Sakarya Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz hakkının bulunduğunun kararın tebliği sureti ile ihtarına karar verildiği ancak verilen kararın beyan ettiği adreste tebliğ edilemediği/ adres kayıt sisteminde kayıtlı adresi olmadığı anlaşıldığından ;

Kararın 7201 sayılı kanunun 29. maddesi gereği Türkiye genelinde yayımlanan ve trajı 100.000'in üzerinde bulunan bir gazetede ilan edilmesine karar verildiği ve son ilan tarihinde itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve yasal sürede itiraz edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.