Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli Erenler İlçesi Küçükesence Mahallesi 0 Ada 1339 Parselde Tarla

Yüzölçümü : 5.300 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti : 13.566.213,25 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: DSİ 13/12/2018 tarih ve 8470 yevmiye ile toplulaştırma alanına alınmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:23

Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:23

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 14:23

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 14:23

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.