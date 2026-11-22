T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/45 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli Erenler İlçesi Küçükesence Mahallesi 0 Ada 1339 Parselde Tarla
Yüzölçümü : 5.300 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 13.566.213,25 TL KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: DSİ 13/12/2018 tarih ve 8470 yevmiye ile toplulaştırma alanına alınmıştır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:23
Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:23
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 14:23
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 14:23
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.