T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/200 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi: Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mah, 2044 Ada, 2 Parsel ,Üzerinde 3 Katlı Kargir Bina- Yüzölçümü : 373,50 m2- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur-

Kıymeti : 6.176.850,00 TL- KDV Oranı : %20- Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 03/12/2025 - 10:37

Bitiş Tarih ve Saati: 10/12/2025 - 10:37

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2026 - 10:37

Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 10:37

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.