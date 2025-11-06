Resmi İlanlar
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/200 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/200 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi: Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mah, 2044 Ada, 2 Parsel ,Üzerinde 3 Katlı Kargir Bina- Yüzölçümü : 373,50 m2- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur-
Kıymeti : 6.176.850,00 TL- KDV Oranı : %20- Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 03/12/2025 - 10:37
Bitiş Tarih ve Saati: 10/12/2025 - 10:37
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2026 - 10:37
Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 10:37
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.