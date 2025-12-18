Resmi İlanlar
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/88 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/88 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 516 Ada 15 Parsel Çayır
Yüzölçümü : 7.820,47 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 5.474.329,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:47
Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 13:47
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 13:47
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 13:47
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 554 Ada 21 Parsel Tarla
Yüzölçümü : 17.490,46 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 13.992.368,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:47
Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:47
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 14:47
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 14:47
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 556 Ada 49 Parsel Tarla
Yüzölçümü : 6.773,92 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 5.080.440,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:46
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 10:46
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 563 Ada 12 Parsel Tarla
Yüzölçümü : 9.662,05 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 4.831.025,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:46
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:46
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 11:46
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 11:46
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 563 Ada 33 Parsel Tarla
Yüzölçümü : 9.670,20 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 4.835.100,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 13:43
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:43
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 13:43
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 13:43
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 564 Ada 1 Parsel Tarla
Yüzölçümü : 8.096,65 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 7.286.985,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 14:43
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:43
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 14:43
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 14:43
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 564 Ada 21 Parsel Tarla
Yüzölçümü : 4.956,92 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 2.974.152,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:28
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:28
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:28
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 10:28
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 4672 Ada 11 Parsel Tarla
Yüzölçümü : 6.624,82 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 7.949.784,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 11:28
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 11:28
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 11:28
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 11:28
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 564 Ada 51 Parsel Tarla
Yüzölçümü : 1.884,88 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 1.225.172,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 12:28
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 12:28
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 12:28
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 12:28
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 566 Ada 3 Parsel Tarla
Yüzölçümü : 1.759,23 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 1.495.345,50 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 13:39
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 13:39
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 13:39
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 13:39
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 570 Ada 13 Parsel Tarla
Yüzölçümü : 2.667,31 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 1.467.020,50 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 14:39
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 14:39
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:39
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:39
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 567 Ada 9 Parsel Tarla
Yüzölçümü : 4.381,82 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 3.635.140,20 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 10:23
Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:23
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 10:23
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 10:23
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 573 Ada 19 Parsel Tarla
Yüzölçümü : 13.861,97 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 6.930.985,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 11:23
Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 11:23
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 11:23
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 11:23
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 574 Ada 11 Parsel Tarla
Yüzölçümü : 9.907,98 m2
İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 4.755.830,40 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 12:23
Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 12:23
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 12:23
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 12:23
17/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.