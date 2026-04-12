Resmi ilanlar
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
13-04-2026 00.00
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
04/04/2026
Sayı: 2025/19 Tereke Tasfiye
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ ve ALACAKLILARI DAVET İLANI
Muris Kabil ÇAYAN'ın (TC 49249531692) Sakarya 2 Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/05/2021 tarih ve 2021/637 esas, 2021/700 karar sayılı ilamı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.
Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyesinin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 166.ve 218'inci maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.
#İlangovtr Basın no ILN02445598