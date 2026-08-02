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T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

03-08-2026 00.00
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T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/194 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/194 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah. 5263 Ada 80 Parsel Bahçe

Yüzölçümü : 3.414,67 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti : 8.692.875,00 TL KDV Oranı : %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:17

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:17

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah. 5263 Ada 58 Parse Tarla

Yüzölçümü : 1.422,06 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti : 2.133.090,00 TL KDV Oranı : %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 11:17

Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:17

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 11:17

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 11:17

 

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah. 5254 Ada 111 Parsel Tarla

Yüzölçümü : 9.648,76 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti : 5.789.256,00 TL KDV Oranı : %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 12:17

Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 12:17

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 12:17

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 12:17

 

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah. 5253 Ada 383 Parsel Tarla

Yüzölçümü : 27.529,79 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti : 12.388.405,50 TL KDV Oranı : %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 13:35

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 13:35

 

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Harmantepe Mah. 5447 Ada 36 Parsel Tarla

Yüzölçümü : 8.357,28 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti : 4.596.504,00 TL KDV Oranı : %10

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:36

Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 14:36

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 14:36

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:36

 

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02522804