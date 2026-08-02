T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/194 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/194 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah. 5263 Ada 80 Parsel Bahçe
Yüzölçümü : 3.414,67 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 8.692.875,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:17
Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:17
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:17
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:17
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah. 5263 Ada 58 Parse Tarla
Yüzölçümü : 1.422,06 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 2.133.090,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 11:17
Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:17
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 11:17
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 11:17
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah. 5254 Ada 111 Parsel Tarla
Yüzölçümü : 9.648,76 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 5.789.256,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 12:17
Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 12:17
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 12:17
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 12:17
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Çaltıcak Mah. 5253 Ada 383 Parsel Tarla
Yüzölçümü : 27.529,79 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 12.388.405,50 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 13:35
Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 13:35
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 13:35
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 13:35
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakraya İli, Adapazarı İlçesi, Harmantepe Mah. 5447 Ada 36 Parsel Tarla
Yüzölçümü : 8.357,28 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 4.596.504,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:36
Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 14:36
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 14:36
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:36
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.