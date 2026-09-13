T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/60 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah, 2189 Ada, 69 Parsel De Tapu Kaydında Bahçeli Ahşap Ev Geçmekte. Ancak Bahçeli Ahşap Ev Ahır Ve Samanlık Olarak Kulanılmakta.

Yüzölçümü : 1.346,82 m2- İmar Durumu :bilirkişi raporunda mevcuttur. Kıymeti : 4.701.858,00 TL- KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:22

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 11:22

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.