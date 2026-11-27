Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/98 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Karateke Mah. 108 Ada 193 Parselde Kayıtlı Fındık Bahçesi

Yüzölçümü : 6.944,76 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 3.819.618,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 14:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Karateke Mah. 108 Ada 190 Parselde Kayıtlı Tarla Vasıflı

Yüzölçümü : 4.352,74 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 2.394.007,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:51

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 11:51

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 11:51

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Karateke Mah. 108 Ada 212 Parselde Kayıtlı Tarla Vasıflı

Yüzölçümü : 2.145,02 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 1.179.761,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 13:57

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 13:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 13:57

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 13:57

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Karateke Mah. 108 Ada 210 Parselde Kayıtlı Tarla Vasıflı

Yüzölçümü : 16.000,85 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 8.000.425,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:08

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 11:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 11:08

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 11:08

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Karateke Mah. 136 Ada 2 Parselde Kayıtlı Bahçeli Ahşap Ev

Yüzölçümü : 4.122,37 m2 İmar Durumu ::Ekli bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 14.232.142,50 TL KDV Oranı : %29,56 üzerinden %1 - %70,44 üzerinden %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 12:08

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 12:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 12:08

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 12:08

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Yeniköy Mah. 148 Ada 9 Parselde Kayıtlı Tarla Vasıflı

Yüzölçümü : 3.901,07 m2 İmar Durumu ::Ekli bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 3.120.856,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 10:46

26/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.