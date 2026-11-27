T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/98 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/98 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Karateke Mah. 108 Ada 193 Parselde Kayıtlı Fındık Bahçesi
Yüzölçümü : 6.944,76 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 3.819.618,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:31
Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 14:31
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 14:31
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Karateke Mah. 108 Ada 190 Parselde Kayıtlı Tarla Vasıflı
Yüzölçümü : 4.352,74 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 2.394.007,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:51
Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:51
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 11:51
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 11:51
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Karateke Mah. 108 Ada 212 Parselde Kayıtlı Tarla Vasıflı
Yüzölçümü : 2.145,02 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.179.761,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 13:57
Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 13:57
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 13:57
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 13:57
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Karateke Mah. 108 Ada 210 Parselde Kayıtlı Tarla Vasıflı
Yüzölçümü : 16.000,85 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 8.000.425,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:08
Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 11:08
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 11:08
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 11:08
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Karateke Mah. 136 Ada 2 Parselde Kayıtlı Bahçeli Ahşap Ev
Yüzölçümü : 4.122,37 m2 İmar Durumu ::Ekli bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 14.232.142,50 TL KDV Oranı : %29,56 üzerinden %1 - %70,44 üzerinden %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 12:08
Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 12:08
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 12:08
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 12:08
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Yeniköy Mah. 148 Ada 9 Parselde Kayıtlı Tarla Vasıflı
Yüzölçümü : 3.901,07 m2 İmar Durumu ::Ekli bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 3.120.856,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 10:46
26/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.