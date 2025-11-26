T.C. SALİHLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: 1- BEDİYHA ŞAHİN- 29144390068

Sağır Köyü Şarkışla/ SİVAS

Bodkerporten 61 Hvidovre 2650 9879/DANİMARKA KRALLIĞI

Davacılar Habip Oymak ve Sevim Karaboya tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Muris Fevzi Şahin'in mirasçısı olarak bulunmaktasınız. Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu: Tarafların murisleri Fevzi Şahin adına kayıtlı Salihli Kızılavlu Mahallesi 110 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın mümkün ise aynen mümkün olmaması halinde satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi istemidir.

Duruşma Günü: 15/04/2026 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.