T.C. SALİHLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR: 1- MAŞALLAH YAĞAN

Altınova Beldesi, Merkez Mahallesi, 403 Sokak, No:5 Korkut/ MUŞ

Gülsuyu Mahallesi Bayır Sk. No:14 İç Kapı No:1 Maltepe/İSTANBUL

Mesut Caddesi Diner Sk No-40 D-3 Gülensu Maltepe/İSTANBUL

Davacı Kazım Kumandaveren tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu; Muris Salih Kumandaveren'in vefatı ardından Manisa ili Salihli ilçesi Çakallar Mahallesi 3102 ada 1 parsel adresindeki taşınmazın müvekkiline ve diğer mirasçılara intikal ettiğinin, müvekkilinin taşınmaz üzerindeki haklarının üçüncü kişiye devredebilmesi ve taşınmazdan yararlanabilmesi amacıyla elbirliği mülkiyetinin, paylı mülkiyete dönüştürülmesinin zorunlu hale geldiğinin, elbirliği mülkiyeti şeklinde tapuda tescil edilen taşınmazda müvekkiller halihazırda ayrı ayrı işlem yapamadığından taşınmaz üzerindeki haklarından yararlanmadığından belirtilen taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilmesi" talep edilmiştir.

Durusma Günü: 08/04/2026 günü saat: 09.50 'da " TMK'nın 644/2. Maddesi uyarınca 2 haftalık yasal süre içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği" ilanen tebliğ olunur.