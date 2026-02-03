T.C. SALİHLİ 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 19/11/2025 tarihli 2024/961 Esas 2025/1249 Karar sayılı kararı Abdil Mecit ve Mübetcer kızı, 09/10/2003 doğumlu, Balıkesir ili Kepsut ilçesi Yenice mahallesi nüfusuna kayıtlı EDANUR DEMİRKIRANLAR'a açık adresi tespit olunamadığından tebliğ edilememiş, bu sebeple kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, sanığın TCK.nun 86/1,86/3-e,21/2,62/1 maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen hapis cezasının TCK.nun 51/1 maddesi uyarınca ertelenmesine, TCK.nun 51/3 maddesi uyarınca 1 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri altında bulundurulmasına, adli sicil kaydı itibariyle Trabzon Çocuk Ceza Mahkemesinin 2021/182 Esas, 2022/34 Karar sayılı ilamı ile hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ve denetim süresi içinde suç işlediği anlaşıldığından ihbarda bulunmasına, 813 TL yargılama giderlerinin tahsiline karar verildiği ve kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tutulmak suretiyle yapılacak başvuru ile (tutuklu bulunan sanık, zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek) İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF YASA YOLU açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.