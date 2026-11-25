Davacı İpek Yılmaz tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Davanın, davalı işverenin (İlk Hilal A.Ş) Özel Hastane işletmesinde 15.08.2017-29.09.2021 tarihleri arası yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalışmaları nedeniyle ödenmeyen işçilik alacaklarından kaynaklandığını, borçlu tarafça bugüne kadar ödeme yapılmadığını, borçlunun tüm malvarlığını kaçırmış olduğunu, davaya konu borcun doğumundan sonra, davalı-borçlu İlk Hilal A.Ş.'nin, Hastane işletmesindeki tüm menkul malları kaçırarak gizlediği ve borçlu şirket adına kayıtlı tek malvarlığı olarak kalan özel hastane ruhsatını alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla, diğer davalı Eyyüp AL isimli şahısla danışıklı/muvazaalı alacak yaratarak kendi aleyhinde, Karacabey İcra Dairesinin 2024/3014 Esas sayılı dosyasıyla muvazaalı icra takibi başlattığı ve bu icra takibini araç kullanarak özel hastane ruhsatını rızai satış usulü/ danışıklı olarak davalılardan A Global Sağlık Hizmetleri ve Ürünleri A.Ş. isimli şirkete devrettiğini, yapılan danışıklı satış işlemlerinin iptali ile Samandağ İcra Dairesi'nin 2025/258 Esas sayılı dosyasındaki alacak ve ferileriyle sınırlı olmak üzere kendisine haciz ve satış yetkisi verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılardan Abbas ve Hanife oğlu, 06/12/1988 doğumlu, EYYÜP AL adına gerek Türkiye içerisinde gerek yurt dışında bilinen adreslerine dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğ edilemediği anlaşılmakla; EYYÜP AL'ın ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap verilmezse, davalı EYYÜP AL'ın 04/02/2027 günü saat 09:30 da mahkememizde yapılacak ön inceleme ve tahkikat duruşmasında hazır bulunması ya da kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, geçerli mazeret bildirmeksizin duruşmalara katılmaması halinde ilan tarihinden 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak yokluğunda yargılamanın sürdürülüp karar verileceği, 7201 S.Y. TK'nun 28 vd.md. Uyarınca davalı EYYÜP AL'a dava dilekçesi ile ön inceleme ve tahkikat duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.