T.C. SAMANDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SAMANDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 6928234 sayılı Makam Olurları ve 126 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesinin 7. fıkrası uyarınca aşağıda tapuda kayıtlı olduğu yer, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü ve maliklerinin adı soyadı belirtilen taşınmaz mallar hakkında Kamulaştırma Kararı verilmiştir. Duruşma tarihleri, dosya esas numaraları ve duruşma saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2912 Sayılı yasanın 6. Maddesinin (g) fıkrası gereğince İLAN olunur.
|İLİ:
|HATAY
|İLÇESİ:
|SAMANDAĞ
|SIRA NO
|ESAS NO
|MAHALLE
|ADA/PARSEL NO
|MALİKİN ADI SOYADI
|BABA ADI
|HİSSE ORANI
|VASFI
|1
|2026/491
|Hıdırbey
|3550 Ada 28 Parsel
|Aysel Uysal
|MUHSİN
|TAM
|TARLA
|2
|2026/492
|Vakıfköy
|3201 Ada 8 Parsel
|Vedi Kazan
|KERİM
|TAM
|TARLA
|3
|2026/493
|Hıdırbey
|3550 Ada 27 Parsel
|FUAT UYSAL
|CABİR
|TAM
|TARLA
|4
|2026/494
|Vakıfköy
|3218 Ada 3 Parsel
|Cuma Miçooğulları
|CEMİL
|TAM
|TARLA
|5
|2026/495
|VAKIFKÖY
|3204 Ada 54 Parsel
|Önder Berrak
|FARAÇ
|TAM
|TARLA
|6
|2026/496
|HIDIRBEY
|3551 Ada 80 Parsel
|Hülya Nehir
|TEVFİK
|TAM
|TARLA
|7
|2026/497
|HIDIRBEY
|3550 Ada 31 Parsel
|VANİS
|BOĞOS ŞİŞMANYAN
|TAM
|TARLA
|8
|2026/498
|HIDIRBEY
|3551 Ada 22 Parsel
|MERYEM
|CEBRA KAYMAKAMYAN
|TAM
|TARLA
|9
|2026/499
|HIDIRBEY
|3551 Ada 33 Parsel
|REMZİ ORUÇ
|ZEYNELABDİN
|TAM
|TARLA
|10
|2026/500
|HIDIRBEY
|3551 Ada 82 Parsel
|ENİS EMİR
|ABDULLAH
|TAM
|TARLA
|11
|2026/501
|HIDIRBEY
|3551 Ada 86 Parsel
|VEDİ GÜNDÜZ
|CEMİL
|TAM
|TARLA