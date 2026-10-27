T.C. SAMANDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 6928234 sayılı Makam Olurları ve 126 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesinin 7. fıkrası uyarınca aşağıda tapuda kayıtlı olduğu yer, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü ve maliklerinin adı soyadı belirtilen taşınmaz mallar hakkında Kamulaştırma Kararı verilmiştir. Duruşma tarihleri, dosya esas numaraları ve duruşma saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2912 Sayılı yasanın 6. Maddesinin (g) fıkrası gereğince İLAN olunur.

İLİ: HATAY İLÇESİ: SAMANDAĞ SIRA NO ESAS NO MAHALLE ADA/PARSEL NO MALİKİN ADI SOYADI BABA ADI HİSSE ORANI VASFI 1 2026/491 Hıdırbey 3550 Ada 28 Parsel Aysel Uysal MUHSİN TAM TARLA 2 2026/492 Vakıfköy 3201 Ada 8 Parsel Vedi Kazan KERİM TAM TARLA 3 2026/493 Hıdırbey 3550 Ada 27 Parsel FUAT UYSAL CABİR TAM TARLA 4 2026/494 Vakıfköy 3218 Ada 3 Parsel Cuma Miçooğulları CEMİL TAM TARLA 5 2026/495 VAKIFKÖY 3204 Ada 54 Parsel Önder Berrak FARAÇ TAM TARLA 6 2026/496 HIDIRBEY 3551 Ada 80 Parsel Hülya Nehir TEVFİK TAM TARLA 7 2026/497 HIDIRBEY 3550 Ada 31 Parsel VANİS BOĞOS ŞİŞMANYAN TAM TARLA 8 2026/498 HIDIRBEY 3551 Ada 22 Parsel MERYEM CEBRA KAYMAKAMYAN TAM TARLA 9 2026/499 HIDIRBEY 3551 Ada 33 Parsel REMZİ ORUÇ ZEYNELABDİN TAM TARLA 10 2026/500 HIDIRBEY 3551 Ada 82 Parsel ENİS EMİR ABDULLAH TAM TARLA 11 2026/501 HIDIRBEY 3551 Ada 86 Parsel VEDİ GÜNDÜZ CEMİL TAM TARLA