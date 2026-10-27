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T.C. SAMANDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

28-10-2026 00.00
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T.C. SAMANDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 6928234 sayılı Makam Olurları ve 126 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesinin 7. fıkrası uyarınca aşağıda tapuda kayıtlı olduğu yer, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü ve maliklerinin adı soyadı belirtilen taşınmaz mallar hakkında Kamulaştırma Kararı verilmiştir. Duruşma tarihleri, dosya esas numaraları ve duruşma saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2912 Sayılı yasanın 6. Maddesinin (g) fıkrası gereğince İLAN olunur.

 

İLİ:HATAY      
İLÇESİ:SAMANDAĞ      
SIRA NOESAS NOMAHALLEADA/PARSEL NOMALİKİN ADI SOYADIBABA ADIHİSSE ORANIVASFI
12026/491Hıdırbey3550 Ada 28 ParselAysel UysalMUHSİNTAMTARLA
22026/492Vakıfköy3201 Ada 8 ParselVedi KazanKERİMTAMTARLA
32026/493Hıdırbey3550 Ada 27 ParselFUAT UYSALCABİRTAMTARLA
42026/494Vakıfköy3218 Ada 3 ParselCuma MiçooğullarıCEMİLTAMTARLA
52026/495VAKIFKÖY3204 Ada 54 ParselÖnder BerrakFARAÇTAMTARLA
62026/496HIDIRBEY3551 Ada 80 ParselHülya NehirTEVFİKTAMTARLA
72026/497HIDIRBEY3550 Ada 31 ParselVANİSBOĞOS ŞİŞMANYANTAMTARLA
82026/498HIDIRBEY3551 Ada 22 ParselMERYEMCEBRA KAYMAKAMYANTAMTARLA
92026/499HIDIRBEY3551 Ada 33 ParselREMZİ ORUÇZEYNELABDİNTAMTARLA
102026/500HIDIRBEY3551 Ada 82 ParselENİS EMİRABDULLAHTAMTARLA
112026/501HIDIRBEY3551 Ada 86 ParselVEDİ GÜNDÜZCEMİLTAMTARLA
#İlangovtr Basın no ILN02577755