T.C. SAMANDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SAMANDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 6928234 sayılı Makam Olurları ve 126 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesinin 7. fıkrası uyarınca aşağıda tapuda kayıtlı olduğu yer, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü ve maliklerinin adı soyadı belirtilen taşınmaz mallar hakkında Kamulaştırma Kararı verilmiştir. Duruşma tarihleri, dosya esas numaraları ve duruşma saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2912 Sayılı yasanın 6. Maddesinin (g) fıkrası gereğince İLAN olunur.
İLİ: HATAY
İLÇESİ: SAMANDAĞ
|SIRA NO
|ESAS NO
|MAHALLE
|ADA/PARSEL NO
|MALİKİN ADISOYADI
|BABA ADI
|HİSSEORANI
|VASFI
|TOPLAM ALAN(m²)
|KAMULAŞTIRILACAK ALAN (m²)
|1
|2026/456
|Vakıfköy
|3198 Ada 24 Parsel
|ASLAN KILINÇ
|BEREKET
|TAM
|ARSA
|1.492,83 m²
|1.492,83 m²
|2
|2026/457
|VAKIFKÖY
|3198 Ada 27 Parsel
|ALAİDDİN GÜNDÜZMERYEM MERYEM
|NURETTİN
|TAM
|TARLA
|642,39 m²
|642,39 m²
|3
|2026/458
|Vakıfköy
|3198 Ada 29 Parsel
|ÇETİN KILINÇ
|SALAHİTTİN
|TAM
|ARSA
|5.401,64,41 m²
|5.401,64 m²
|4
|2026/459
|HIDIRBEY
|3551 Ada 64 parsel
|BİLSEN GÜNDÜZ
|İBRAHİM
|TAM
|TARLA
|15.121,09 m²
|15.121,09 m²
|5
|2026/460
|HIDIRBEY
|3551 Ada 49 Parsel
|MUSTAFA GAZEL
|BEDİ
|TAM
|ARSAİ
|13.041,63 m²
|13.041,63 m²
|6
|2026/461
|VAKIFKÖY
|3201 Ada 15Parsel
|ÖZKAN YILMAZ
|MESRUR
|TAM
|BAHÇE
|2.379,74 M²
|2.379,74 M²
|7
|2026/462
|VAKIFKÖY
|3201 Ada 17Parsel
|ULUS YILMAZ
|KERİM
|TAM
|TARLA
|1.817,70
|1.817,70
|8
|2026/463
|VAKIFKÖY
|3201 Ada 20 Parsel
|ULUS YILMAZ
|KERİM
|TAM
|BAHÇE
|2.014,57m²
|2.014,57m²