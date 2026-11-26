DAVALI: RAZIK KOCADAĞ Cemal Gürsel Mah.Şengül Sokak No:36 Samandağı/ HATAY

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan), Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı, ara karar evrakı, istinaf başvuru dilekçesini bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, ara karar evrakı ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine, istinaf başvuru dilekçesine, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, durum ve koşullara göre bu süre içerisinde cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu taktirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları HMK. 122, 127 ve 128. Maddeleri gereğince inkar etmiş sayılacağınız hususu Dava Dilekçesi, tensip zaptı, istinaf başvuru dilekçesi ve ara karar evrakı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.