T.C. SAMSUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Canik Belediye Başkanlığı tarafından aleyhinize açılan tespit davasında;

Samsun İli Canik İlçesi 11598 ada 4 parsel sayılı taşınmazın acele kamulaştırılmasına karar verildiği, müteveffa Hasan Yavuz'un mirasçılarının tespiti amacıyla Samsun 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/3799 Esas sayılı dosyasında dava açıldığı, Hasan Yavuz mirasçılarının ölüm tarihlerinin tespit edilmesi ve ölü kayıtlarının nüfusa işlenmesinin talep ve dava edildiği anlaşılmıştır.

Mahkemenizce gerek dava dilekçesinde belirtilen adresinize, gerekse yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen adreslerinize dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, belirlenen adreslerinize hiçbir şekilde tebligat yapılamamış olup, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

TK 31 Maddesi gereğince dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilan tarihinden itibaren 7 gün geçtikten sonra, HMK 122. Maddesi uyarınca tarafları ve konusu açıklanan davaya HMK 127. Maddesi uyarınca iki hafta içerisinde tüm deliller ile birlikte cevap vermeniz aksi taktirde HMK 128. Maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, ayrıca HMK'nun 147/2. md.uyarınca duruşma günü olan 03/12/2026 günü saat 09:30'da mazeretiniz olmaksızın mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde,duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği hususu DAVA DİLEKÇESİ VE DURUŞMA GÜNÜ YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.