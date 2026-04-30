T.C. SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Samsun 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/1 Tereke Esas 2022/59 karar sayılı tereke kararı ile müteveffa Samsun ili Canik ilçesi Düvecik köyü Hane 4 de nüfusu kayıtlı 19025689022 TC nolu 08/07/2016 tarihinde vefat eden Tahsin ve Nazmiye’den olma 12/12/1963 d.lu Mehmet DOĞRU terekesinin 4721 sayılı TMK nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.

Müteveffanın terekesi yukarıda numarası yazılı memurluğumuz dosyasından İİK'nın 218 maddesi uyarınca basit usulde tasfiye edilecektir.

Karar gereğince Müflisin tasfiyesine başlanıldığı, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu bildirim yapılırken alacak kaydı başvurma harcını yatırarak tasfiye memurluğumuza bilgi verilmesi, bu müddet içerisinde alacaklılardan birinin giderini peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.nun 218 maddesi gereğince TEBLİĞ ve İLAN olunur.