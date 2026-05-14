T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/160 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, İlkadım ilçesi, Kadamut Mahallesi, 14675 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki davalılar İnci Göl, Doğan Göl, Emine Göl ile uzlaşma sağlanamadığından;
Mahkememize 2026/160 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.
Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi Şube Müdürlüğüne davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.
Davanın duruşması 14/07/2026 günü saat 10.23'e bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12.05.2026