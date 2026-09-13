NTV
Resmi ilanlar

T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

14-09-2026 00.00
Google'da NTV'yi tercih et

T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2026/388 Esas

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1245 ada 9 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

 

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki davalılar Ayşe Alişan ve Hasan Tarımer ile uzlaşma sağlanamadığından;

 

Mahkememize 2026/388 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.

 

Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Şubesine davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

Davanın duruşması 20/10/2026 günü saat 10:45'e bırakılmıştır.

 

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.09.09.2026

#İlangovtr Basın no ILN02546165