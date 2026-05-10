T.C. SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Samsun 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 06/02/2026 tarih ve 2025/38 Tereke 2026/10 K. sayılı kararı ile SAMSUN ili, İLKADIM ilçesi, REŞADİYE mah, nüfusa kayıtlı, ÜMİT ve İLKNUR oğlu, 27/08/1990 dogumlu, 12746897554 T.C. Kimlik numaralı muris MEVLÜT KÜRŞAD PETEK'in terekesinin 4721 sayılı TMK.nın 612 nci maddesi gereğince İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesine başlanılmasına karar verilmiştir.

Müteveffanın terekesi yukarıda numarası yazılı memurluğumuz dosyasından İİK 218 maddesi uyarınca basit usulde tasfiye edilecektir.

Karar gereğince Müflisin tasfiyesine başlanıldığı, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu bildirim yapılırken alacak kaydı masaya kayıt harcını (başvurma harcı) 1.206,00 TL yatırarak, alacak ve faizin ayrı ayrı tasfiye memurluğumuza bilgi verilmesi, bu müddet içerisinde alacaklılardan birinin giderini peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.nun 218 maddesi gereğince TEBLİĞ ve İLAN olunur.