T.C. SAMSUN 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

DAVALI: ALPASLAN GÖKALP- Konak Mah 854 Sokak No.47 İç Kapı No.13 Konak/ İZMİR

Davacı HSBC Bank A.Ş. vekili tarafından aleyhinize açılan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davasında;

Dava konusu borç sebebiyle borcun ödenmesine ilişkin davalıya ihtarname çekildiği, ihtarnameye rağmen borcun ödenmemesi nedeniyle Samsun İcra Müdürlüğünün 2018/70502 Esas sayılı dosyasıyla 05/07/2018 tarihinde 28.531,71-TL miktarlı icra takibi başlatıldığı, ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesi üzerine 19/07/2018 tarihinde borca itirazda bulunulduğu, yapılan itirazın haksız olduğunu belirterek itirazın iptaline ve takibin 28.531,71-TL'den devamına, %20'den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesi talep edilmektedir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesinin ve tensip zaptını bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış, duruşmada dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş ve duruşması 12/11/2026 tarih ve saat 09:45'a bırakılmıştır.

1-)Dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren HMK. 122.maddesi gereğince; 2(İki) hafta içerisinde dava dilekçesine cevap vermeniz,bu süre içerisinde delillerinizi bildirebileceğiniz,toplanması gereken delilleriniz var ise masrafını yatırmanız gerektiği hususu,

2-)Duruşmanın atılı bulunduğu 12/11/2026 tarih ve saat 09:45'de duruşmaya gelmeniz,sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği,davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu

DAVA DİLEKÇESİ VE ÖN İNCELEME TENSİP TUTANAĞI YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 20/07/2026