T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Samsun İli Tekkeköy İlçesi Asarağaç Mahallesi



ADA NO : 212



PARSEL NO : 30



MALİKİN ADI VE SOYADI : Elif HALİLOĞLU, Emrah Ozan HALİL, Huri HALİL, Mete HALİL, Şaban OTUR, Yunus ERDOĞAN



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı



KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/315 Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14.07.2026