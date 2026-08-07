T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/315 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Samsun İli Tekkeköy İlçesi Asarağaç Mahallesi
ADA NO : 212
PARSEL NO : 30
MALİKİN ADI VE SOYADI : Elif HALİLOĞLU, Emrah Ozan HALİL, Huri HALİL, Mete HALİL, Şaban OTUR, Yunus ERDOĞAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/315 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14.07.2026