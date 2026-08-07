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T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

08-08-2026 00.00
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T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO : 2026/315 Esas

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Samsun İli Tekkeköy İlçesi Asarağaç Mahallesi

ADA NO : 212

PARSEL NO : 30

MALİKİN ADI VE SOYADI : Elif HALİLOĞLU, Emrah Ozan HALİL, Huri HALİL, Mete HALİL, Şaban OTUR, Yunus ERDOĞAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/315 Esas sayısında dava açılmıştır.


2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14.07.2026

#İlangovtr Basın no ILN02525682