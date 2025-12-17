T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Çamalan Mahallesi

ADA NO : 183

PARSEL NO : 1

MALİKİN ADI VE SOYADI : Erdem TÜRK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli Canik İlçesi Çamalan Mahallesi 183 Ada 1 Parselin 5.99 m²'lik kısmın davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 13.10.2021 gün ve 31-3718 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/546 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/12/2025