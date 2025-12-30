T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun, Tekkeköy İlçesi, Asarağaç Mah.

PARSEL NO: 1985

VASFI: taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapı, ağaç ve

muhdesat

MALİKİN ADI VE SOYADI: Fevzi Reis

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Samsun, Tekkeköy İlçe, Asarağaç Mah, 1985 parsel sayılı taşınmazda, davalıya ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 17/07/2025 tarih ve 937 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2025/572 Esas sırasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.