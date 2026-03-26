T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/57 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Samsun ili, Canik ilçesi, Soğuksu mahallesi
ADA NO : 11619
PARSEL NO : 9
MALİKLERİN ADI VE SOYADI :
1-AHMET YAVUZ-12326988436
2- ALİ YAVUZ-39970580618
3- AYŞE ÇELİK-12293989542
4- BULUT YUNUS YAVUZ-12224991842
5- FATMA YAVUZ-12350987634
6- FATMA GİZEM YAVUZ-12221991906
7- FUAT YAVUZ-12374986842
8- GÜLBİN YAVUZ-12260990694
9- HACER YAVUZ-12278990020
10- KENAN YAVUZ-12305989164
11- KIYMET TEKİN-12275990184
12- MAHMUT MAMADOU YAVUZ-34114775080
13- MARİAM YAVUZ-49546919636
14- MEHMET YAVUZ-12347987708
15- MELAHAT ELLİDOKUZOĞLU-52786633088
16- NİDA ELİF YAVUZ-17726808650
17- NURİYE YAVUZ-12257990768
18- ÖMER YAVUZ-12254990822
19- SHAFIGA YAVUZ-31163532374
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Canik Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2026/57 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.03.2026