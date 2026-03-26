T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Samsun ili, Canik ilçesi, Soğuksu mahallesi

ADA NO : 11619

PARSEL NO : 9

MALİKLERİN ADI VE SOYADI :

1-AHMET YAVUZ-12326988436

2- ALİ YAVUZ-39970580618

3- AYŞE ÇELİK-12293989542

4- BULUT YUNUS YAVUZ-12224991842

5- FATMA YAVUZ-12350987634

6- FATMA GİZEM YAVUZ-12221991906

7- FUAT YAVUZ-12374986842

8- GÜLBİN YAVUZ-12260990694

9- HACER YAVUZ-12278990020

10- KENAN YAVUZ-12305989164

11- KIYMET TEKİN-12275990184

12- MAHMUT MAMADOU YAVUZ-34114775080

13- MARİAM YAVUZ-49546919636

14- MEHMET YAVUZ-12347987708

15- MELAHAT ELLİDOKUZOĞLU-52786633088

16- NİDA ELİF YAVUZ-17726808650

17- NURİYE YAVUZ-12257990768

18- ÖMER YAVUZ-12254990822

19- SHAFIGA YAVUZ-31163532374

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Canik Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2026/57 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.03.2026