T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun İli Atakum İlçesi Meyvalı Mahallesi

ADA NO: 14501

PARSEL NO: 13

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ali AR, Ayşe AR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/135 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26.03.2026