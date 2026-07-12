T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2026/135 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun İli Atakum İlçesi Meyvalı Mahallesi
ADA NO: 14501
PARSEL NO: 13
MALİKİN ADI VE SOYADI: Ali AR, Ayşe AR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/135 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26.03.2026