NTV
Resmi ilanlar

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

13-07-2026 00.00
Google'da NTV'yi tercih et

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2026/135 Esas

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun İli Atakum İlçesi Meyvalı Mahallesi

ADA NO: 14501

PARSEL NO: 13

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ali AR, Ayşe AR

 

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

 

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/135 Esas sayısında dava açılmıştır.

 

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26.03.2026

#İlangovtr Basın no ILN02508372