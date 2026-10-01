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T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

02-10-2026 00.00
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T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2026/416 Esas

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun İli Atakum İlçesi Sarayköy Mahallesi

ADA NO : 14187

PARSEL NO : 8

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayhan Mırık, İbrahim Mırık, Sevcan Mırık

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/416 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.09.2026

#İlangovtr Basın no ILN02560300