T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2026/416 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun İli Atakum İlçesi Sarayköy Mahallesi
ADA NO : 14187
PARSEL NO : 8
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayhan Mırık, İbrahim Mırık, Sevcan Mırık
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/416 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.09.2026