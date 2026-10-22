TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle

ADA NO: 1245

PARSEL NO: 16

VASFI: Arsa ve 22 nolu bağımsız bölüm

MALİKİN ADI VE SOYADI: Cemil Tosun

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle, 1245 ada,

16 parsel sayılı taşınmaz ve üzerinde yapıdaki 22 nolu bağımsız bölümde, davalıya ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 04/09/2025 tarih ve 1322 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2026/312 Esas sırasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.