T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahallesi

ADA NO: 5066

PARSEL NO: 15

MALİKİN ADI VE SOYADI: Abdullah Çolak, Ahmet Çolak, Ahmet Pala, Aşire Ak, Aşire Yonca, Aydın Pala, Ayhan Pala, Ayşe Kaya, Ayşe Koç, Ayşe Kurt, Ayşe Nur Çağrıtekin Pala, Cemile Ergün, Dursun Karaca, Ekrem Çolak, Emine Akkuş, Emine Karakuş, Emine Koç, Emine Tepeli, Faruk Esat Pala, Fatma Çolak, Fatma Koç, Fatma Pak, Fatma Pala, Hacer Cabı, Hacer Değe, Halil İbrahim Mutlu, Hanife Karakuş, Hanife Taşkın, Hasan Ak, Hasan Seymen, Hatice Çilingir, Hatice Seymen, Hava Adar, Hava Karaca, Havva Eken, Hümmet Özen, Hüseyin Ak, Hüseyin Karaca, Hüseyin Karaca, İbrahim Pala, İsmail Çolak, İsmail Mutlu, Kadircan Çolak, Leyla Kaplan, Meryem Ocak, Muammer Çolak, Mustafa Karaca, Mustafa Özen, Mustafa Seymen, Mümin Özen, Mümin Pala, Mümin Seymen, Mümine Tepeli, Münevver Pala, Netice Karaca, Nevra Ferhan Mutlu, Nimet Çolak, Nuran Çolak, Oğuzhan Çolak, Osman Çolak, Rabiye Karagöz, Rukiye Karakuş, Sedat Çolak, Selma Aydıner, Sezgin Pala, Şaban Pala, Turgut Karaca, Vedat Çolak, Zehra Çolak, Zeynep Ecer

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/458 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16.10.2026