T.C. SAMSUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

MAHKEMESİ: Samsun 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/62 Tereke, 2022/35 karar sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar.

MURİS YILMAZ ŞAHİN-(T.C.66274110456) - Kurtça ve Şerife oğlu, 1975 d.lu, 14/03/2021 tarihinde vefat eden Samsun ili, Kavak İlçesi, Akbelen Mah. Nüfusuna kayıtlı.

Murisin terekesi İİK 218 maddesi uyarınca basit usulde tasfiye edilecektir.

Karar gereğince Müflisin tasfiyesine başlanıldığı, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu bildirim yapılırken alacak kaydı masaya kayıt harcını (başvurma harcı) 1.206,00 TL yatırarak, alacak ve faizin ayrı ayrı tasfiye memurluğumuza bilgi verilmesi, bu müddet içerisinde alacaklılardan birinin giderini peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.nun 218 maddesi gereğince TEBLİĞ ve İLAN olunur.