T.C. SAMSUN 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DAVACI: ZÜLAL KURTMAN-31996065650-

DAVALI: İLKNUR İNCEZER-16928757858 -

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Davalı İlknur İNCEZER'e yapılan tebligatların iade döndüğü, kendisine tebliğ edilemediği ve yapılan araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla:

Davalı İlknur İNCEZER açısında miras paylaşımı ve intikal işlemlerinin hukuken tamamlanabilmesi açısından zorunlu hale geldiğini, mirasın tamamlanabilmesi, tapu ve diğer malvarlığına ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için mahkeme kararının gerektiğini belirterek duruşma tarihi olan 16/12/2026 tarih, saat:09:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı husus ilanen tebliğ olunur.