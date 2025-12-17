T.C. SAMSUN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;

Davacı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından davaya konu Samsun İli İlkadım İlçesi Kadamut Mahallesi 14676 ada 6 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz malik olan davalı Gönül Uyanık ile uzlaşma sağlanamadığından mahkememizin 2025/355 Esas numaralı dosyasında tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C.Vakıflar Bankası Samsun Şubesine davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11.12.2025