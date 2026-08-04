T.C. SAMSUN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;

Davacı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından davaya konu Samsun İli Atakum İlçesi Sarıışık Mahallesi 14219 ada 33 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalı İhsan Mırık ile uzlaşma sağlanamadığından Mahkememize 2026/298 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıflar Bankası Samsun Adliye Şubesine davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 30.07.2026