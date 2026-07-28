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T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

29-07-2026 00.00
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T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2026/295 Esas

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun İli Canik İlçesi Yeni Mahalle Mah

ADA NO: 1245

PARSEL NO : 16

VASFI: Zemin Kat 2 ve 3 No'lu Bağımsız Bölüm

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1-FATMA DENİZ KÖSE

2-HAMDİ GÜLER

3-ÖMER GÜLER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

 

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davaya konu Samsun İli Canik İlçesi Yeni Mahalle Mahallesi 1245 Ada 16 Parselde davalılar hisse sahibi olup, taşınmaz ve üzerindeki yapılar Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 04/09/2025 tarih ve 1322 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

 

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/295 Esas sayısında dava açılmıştır.

 

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.07.2026

#İlangovtr Basın no ILN02518886