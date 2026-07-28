T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2026/295 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun İli Canik İlçesi Yeni Mahalle Mah
ADA NO: 1245
PARSEL NO : 16
VASFI: Zemin Kat 2 ve 3 No'lu Bağımsız Bölüm
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1-FATMA DENİZ KÖSE
2-HAMDİ GÜLER
3-ÖMER GÜLER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davaya konu Samsun İli Canik İlçesi Yeni Mahalle Mahallesi 1245 Ada 16 Parselde davalılar hisse sahibi olup, taşınmaz ve üzerindeki yapılar Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 04/09/2025 tarih ve 1322 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/295 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.07.2026