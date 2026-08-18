T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Samsun ili Atakum İlçesi Sarıışık mah.

ADA NO : 14207

PARSEL NO : 50

VASFI : Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI : Serdar Mırık

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Samsun B.Şehir Bld.Başk.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Davaya konu Samsun ili Atakum İlçesi Sarıışık mah. 14207 ada 50 parselde davalı malik olup, taşınmaz Büyükşehir Bld.Encümeni'nin 04/09/2025 gün 1320 nolu kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/337 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.08.2026