T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/337 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Samsun ili Atakum İlçesi Sarıışık mah.
ADA NO : 14207
PARSEL NO : 50
VASFI : Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI : Serdar Mırık
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Samsun B.Şehir Bld.Başk.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Davaya konu Samsun ili Atakum İlçesi Sarıışık mah. 14207 ada 50 parselde davalı malik olup, taşınmaz Büyükşehir Bld.Encümeni'nin 04/09/2025 gün 1320 nolu kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/337 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.08.2026