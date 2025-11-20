T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konu: İlan Metni (Dava dilekçesi)

Davacılar Caner Kefeli ve Samsun Vizyon İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile Davalılar Hüseyin Samutoğlu, Mustafa Samutoğlu arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan), Sözleşmenin İptali davası nedeniyle;

Davacılar vekilinin dava dilekçesinde özetle; davacılar ile davalılar arasında, davalıların maliki olduğu Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7941 ada, 7 parsel sayılı taşınmaz üzerine inşaat yapımı için Samsun 1. Noterliğinin 13/04/2022 tarih ve 9366 yevmiye nolu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlendiğini, müvekkilinin sözleşme konusu edimleri yerine getirmek üzere gerekli çalışmaları ve resmi işlemleri yerine getirdiği halde davalıların haksız olarak sözleşmeden döndüklerini ve başka bir müteahhitle anlaşarak sözleşmeye konu taşınmazı kat karşılığı verdiklerinden bahisle; müvekkilleri ile davalılar arasında düzenlenen sözleşmenin ifasına, davalılarca yapılan haksız azillerin kaldırılmasına, mahkeme aksi kanaatte ise müvekkilinin uğramış olduğu zararın davalılardan tazminine karar verilmesini ayrıca sözleşmeye konu taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

Dava dilekçesinin tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde HMK 129. Maddesi gereğince cevap dilekçesi ve tüm delillerini sunmanız gerektiği, aksi halde dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu davalı Mustafa Samutoğlu'na ihtar ve tebliğ olunur.