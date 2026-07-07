T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : SAMSUN İLİ ATAKUM İLÇESİ BÜYÜKOYUMCA MAHALLESİ

ADA NO : 5306

PARSEL NO : 1

MALİKİN ADI VE SOYADI : HANİFE BALCI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Atakum İlçesi, Büyükoyumca Mahallesi, 5306 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda davalıya ait hissenin, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin 30/12/2022 tarihli 53-3627 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ adına tescili için mahkememizin 2026/267 Esas sırasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01.07.2026