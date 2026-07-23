T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : SAMSUN İLİ ATAKUM İLÇESİ

MEVKİİ : SARIIŞIK MAHALLESİ

ADA NO : 14216

PARSEL NO : 13 parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AKGÜL AKTAŞOĞLU-58438374934-

2- ARİF ARSLAN-12494906690 -

3- AYŞE MIRIK-15512805906 -

4- DURİYE KOCAMAN-58444374706 -

5- FADİME ARSLAN-20693629760 -

6- HACER ARSLAN-45862794858 -

7- HALİM KOCAMAN-58432375142 -

8- HÜSEYİN ARSLAN-12530905410 -

9- MUSTAFA ARSLAN-12527905584 -

10- NURİ KOCAMAN-58591369860 -

11- SAİT ARSLAN-12518905876 -

12- SULTAN MIRIK-29309346602 -

13- ŞEHRİ ARSLANOĞLU-32927222470 -

14- YASEMİN ARSLAN-58435375088 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Atakum İlçesi, Sarıışık Mahallesi, 14216 ada, 13 parsel sayılı taşınmazda davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 04/09/2025 tarih 1320 sayılı kararı, Resmi Gazetede yayımlanan 10/10/2025 tarih 33043 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda malikleri, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2026/302 Esas sırasında dava açılmıştır.17.07.2026