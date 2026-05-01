T.C. SAMSUN 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/11/2025 tarihli kararı ile dolandırıcılık suçundan TCK'nın 157/1. maddesi gereğince 1 yıl 2 ay hapis, 1.000 TL. Adli para cezasına ve TCK'nın 53. Maddesi kapsamında hak yoksunluklarına mahkum edilen 48601285532 TC. Kimlik Numaralı, Mehmet ve Salete oğlu, 16/10/1988 doğumlu, Halil İbrahim Atmaca tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hükmün tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize (veya Mahkememize gönderilmek üzere herhangi bir Mahkemeye ya da cezaevi idaresine) verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek sureti ile zabıt katibine beyanda bulunarak Hakime onaylatmak sureti ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesine istinaf istinaf yoluna başvurabileceği, başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususunun 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Resmi Gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.16/02/2026